Cambiamenti 2017, il premio dedicato alle startup innovative

Per le startup e le PMI innovative riuscire a veder riconosciuto il proprio lavoro attraverso dei premi è sempre una grande soddisfazione. Per questo motivo sono sempre alla ricerca di nuovi eventi dove partecipare, in modo da mettere in mostra le proprie idee e i propri risultati. Grazie al concorso nazionale “Cambiamenti 2017” organizzato dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) le startup e le PMI innovative sono chiamate a presentare le loro idee e i loro prodotti. Cambiamenti 2017 premia le migliori startup che hanno saputo coniugare l’innovazione con le tradizioni del territorio.

A chi è rivolto Cambiamenti 2017

Il concorso è a livello nazionale, quindi è aperto a tutte le piccole e medie imprese italiane, che dovranno, però, rispettare dei requisiti. In primis devono essere state create dopo 1 gennaio 2014, quindi devono avere meno di quattro anni di vita. Inoltre, possono partecipare solamente le aziende che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Come iscriversi a Cambiamenti 2017

L’iscrizione a Cambiamenti 2017 è gratuita e basta compilare il form online sul sito del concorso nazionale. Si avrà tempo fino al 30 settembre, dopodiché partirà la fase di selezione delle aziende che potranno partecipare alle fasi finali che si terranno a Roma il 30 novembre. Negli ultimi anni, Cambiamenti ha richiamato un numero sempre maggiore di aziende e l’anno scorso ha visto partecipare 603 piccole e medie imprese.

I premi finali di Cambiamenti 2017

Verranno premiate solamente le prime tre aziende classificate. La vincitrice riceverà 20.000 euro in denaro o come primo investimento in un crowdfunding. Inoltre, la piccola e media impresa vincitrice partirà per un viaggio a Dublino dove incontrerà il management di Google e Facebook. Per la seconda e terza impresa classificata ci sarà un premio in denaro o come primo investimento in un crowdfunding di 5.000 euro.