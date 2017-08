Aperte le iscrizioni per il Premio Open Innovative PMI

Il Premio Open Innovative è il primo concorso italiano dedicato esclusivamente alle piccole e medie imprese innovative iscritte all’apposita sezione del Registro delle Imprese. L’obiettivo del Premio patrocinato dall’APSTI (Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani) è di monitorare e valorizzare tutte le PMI che investono nell’innovazione e che realizzano prodotti che potrebbero rivoluzionare interi settori dell’industria. Inoltre, investendo nell’innovazione è possibile dare un impulso allo sviluppo economico dell’Italia. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 15 settembre.

Fasi del premio

Dopo aver inviato la candidatura attraverso il form online, le aziende avranno tempo fino al 7 ottobre per perfezionare la candidatura e per inviare la modulistica mancante. Dal 9 ottobre al 31 ottobre la giuria deciderà i sei finalisti delle tre categorie in cui è suddiviso il Premio Open Innovative: ricerca e tecnologia; PMI e mercati europei ed esteri; PMI al femminile. La Giuria è composta da un presidente e da un numero di giurati che va tra i quattro e gli otto. La Giuria verrà nominata entro il 30 settembre. Il 16 novembre ci sarà la cerimonia ufficiale nel quale verranno scelte le tre PMI innovative vincitrici e anche quelle che arriveranno seconde.

Chi può partecipare al Premio Open Innovative

Per partecipare alla categoria PMI e mercati europei ed esteri, le aziende devono dimostrare che il 10% dei ricavi provengono dall’estero o che abbiano cominciato un processo di internazionalizzazione. Invece, per presentare la domanda nella categoria PMI al femminile, la percentuale del consiglio di amministrazione e del capitale sociale deve essere superiore al 50%.

I premi

Le tre aziende vincitrice riceveranno un premio di diecimila euro in servizi della Bernoni Grant Thornton da utilizzare entro un anno dall’assegnazione. Inoltre, potranno essere premiate anche altre piccole e medie imprese innovative che presenteranno idee particolarmente rivoluzionarie.