“Ancora più energia”: l’offerta business di primavera di Eni gas e luce

Eni gas e luce ha scelto la primavera per lanciare la sua offerta business studiata appositamente per i professionisti e le piccole e medie imprese. Proprio nel momento in cui la natura si risveglia e il tepore del sole torna a infondere vitalità e ottimismo, Eni gas e luce offre alle aziende la promozione “Ancora più energia”: una grande opportunità per soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese di piccole dimensioni a un prezzo imbattibile.

Eni sul mercato gas e luce: il valore e l’efficienza di un leader europeo

In Italia, Eni è leader nella vendita di gas naturale e tra i principali fornitori di energia elettrica. Grazie a una capillare rete commerciale distribuita sul territorio nazionale, composta sia da forza vendita diretta sia da canali indiretti di vendita e di contatto, è in grado di offrire un servizio che non ha eguali per qualità della fornitura, per assistenza ai clienti e per correttezza nel calcolo dei costi.

Grazie al suo costante impegno a favore di una continua innovazione, anche in Europa ha conquistato una posizione di primo piano nel mercato e propone ai suoi clienti offerte e soluzioni energetiche ad alto valore aggiunto.

La primavera dà più forza al business: la promozione “Ancora più energia”

Una piena conferma dell’attenzione costante di Eni gas e luce nei confronti dei propri clienti è proprio la nuova promozione di primavera per i prodotti business, “Ancora più energia”. L’iniziativa prevede uno sconto fino a 60 euro per entrambe le commodity di gas e luce, in seguito ad attivazione di un contratto business, valido sull’intera gamma delle offerte di Eni, ad esclusione di Easy Condominio.

In pratica sarà possibile scegliere l’offerta business migliore per la propria azienda e quindi attivare la sottoscrizione della fornitura online, registrandosi tramite la sezione apposita presente nel sito.

Sarà così possibile beneficiare di uno sconto fino a 60 euro, dilazionato nelle bollette inerenti ai primi 12 mesi dall’attivazione della fornitura. Ma c’è di più: fino al 31/05 la promozione “Ancora più energia” si somma alle altre iniziative già attive sulle altre offerte business di Eni gas e luce.