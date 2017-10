Pensione anticipata? Sì, ma non troppo.  L’Ape volontaria slitta al 2018

(Teleborsa) Pensione anticipata? Sì. Ma non troppo. Attesa da milioni di italiani, sembra proprio che l’Ape volontaria abbia deciso di farsi attendere. A meno di una repentina accelerata dell’ultima ora, ad oggi improbabile, infatti, non sarà utilizzabile fino al 2018.

I REQUISITI – Per ottenere l’Ape volontaria bisogna avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO); non essere già titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. Si può invece continuare a lavorare fino al raggiungimento della pensione