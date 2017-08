Come vestirti se non sei altissimo

L’altezza non è tutto. Uomini dall’indiscusso fascino del calibro di Tom Cruise e Luca Zingaretti non superano il metro e settanta. L’importante anche nell’ambito estetico è lo stile con cui si indossano gli abiti e l’eleganza della figura. Forse non sapete, però, che bastano alcune piccole accortezze perché anche una corporatura di media altezza risulti più slanciata.

Partiamo da una piccola premessa. Se non siete molto alti e non potete vestirvi esclusivamente con abiti su misura, avrete notato che la grande distribuzione predilige le fisicità al di sopra del metro e settanta. Dovrete allora mettere in conto nel vostro budget di shopping anche i prezzi delle modifiche oppure scegliere di focalizzarvi su boutique cittadine con una distribuzione a minor raggio che a volte dimostrano più attenzione per i fisici al di fuori degli standard.

Presta attenzione alla vestibilità. Questo è un consiglio che vale sempre, per ogni fisico. Una vestibilità che vi infagotta non dona certo a nessuno, ma nello specifico finisce per abbassarvi ancora di più se non siete troppo alti e a volte neanche un buon sarto può rimediare a un problema che nasce a monte dalla scelta di un capo dalla vestibilità sbagliata. In generale preferite sempre uno aderente a un taglio oversize.

Occorre riporre un’attenzione particolare sulla scelta delle lunghezze. Mai indossare maglie, giacche, pantaloni o perfino cravatte troppo lunghe. Ogni dettaglio, le maniche ad esempio, deve essere della giusta lunghezza.

Per risultare otticamente più slanciati, è meglio una giacca a due bottoni. Anche una maglia con lo scollo a V o un cardigan daranno più verticalità a un torace piccolo rispetto a un girocollo.

Per quanto riguarda i colori e le fantasie, se non siete altissimi dovreste preferire dei capi d’abbigliamento che siano monocromatici o che abbiano stampe verticali. Le righe sono un grande alleato, purché siano appunto verticali e molto strette. Lasciate i capi chiari per la parte superiore e scegliete i colori più scuri per i pantaloni: le vostre gambe sembreranno più lunghe.

Prediligi gli accessori giusti e i tagli più rigorosi e classici. Evita tutto ciò che è grosso e appariscente, dagli orologi agli anelli alle cravatte. Anche per le scarpe vale lo stesso consiglio. Meglio un buon paio elegante con un giusto tacco che può darvi fino a qualche centimetro in più.