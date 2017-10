Tutta la tradizione USA in un coltello

Horse Brand Co. è un marchio totally Made in USA con base a Brooklyn che crea, nel vero senso della parola, bici stilosissime (indimenticabile quella dotata di porta surf laterale), accessori per tutto ciò che viaggia su onde, su due ruote o ha a che fare con la vita all’aria aperta, con un occhio particolare al campeggio.

I coltelli di Horse Brand Co. sono fra i migliori presenti sul mercato americano, e per Uncrate, Horse Brand Co. ne ha sviluppato uno a edizione limitata (solo 20 pezzi) su cui è stampato a mano da un lato la parola USA e dall’altro Uncrate. È così bello che anche se non sei un appassionato di vita all’aria aperta, ti daresti alle più sfrenate avventure Into The Wild pur di utilizzarlo.

Il coltello è realizzato in acciaio al carbonio di elevata qualità, il manico è in corno di bufalo fatto a mano proveniente dal Texas. Per aggiungere un tocco di stile, l’impugnatura è movimentata da raffinate figure geometriche che oltre a impreziosire il manico, ne migliorano la presa. Il coltello è accompagnato da una guaina in cuoio nero personalizzato da Commoner & Co, una conceria indipendente di Brooklyn specializzata in lavori in cuoio.

Insomma, in un mondo sempre più ipertecnologico e standardizzato, con questo modello Uncrate ci fa scoprire una vivace creatività Made in USA, fiera delle proprio origini. Il coltello Horse Brand Co x Uncrate può essere tuo per 280 dollari.