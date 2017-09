Titanium Utility Ring, l’anello su misura a prova di supereroe

Nei vari universi Marvel e DC Comic abitati da super eroi esistono due tipi di salvatori della Terra o più in generale delle galassie: quelli coi superpoteri, tipo Superman, Hulk e Thor, e quelli che invece si affidano a dei gingilli tecnici e ipertecnologici come Batman, Iron Man o Falcon. Se non hai già di tuo dei superpoteri, ma non hai neppure le risorse illimitate di un Bruce Wayne o di un Tony Stark, il Titanium Utility Ring può regalarti almeno l’impressione che tu stia ponendo il primissimo tassello per una tua armatura supertecnologica… di là da venire.

Realizzato in titanio aerospaziale, al suo interno ha una serie di utilissimi accessori come una lama dritta perfetta per il taglio di nastro adesivo o di una lama dentata per aprire le cose più dure – come ad esempio i pacchetti ermeticamente sigillati – una sega, un apribottiglie e un pettine. Questi ultimi due accessori andrebbero bene anche per i supereroi con superpoteri: tutti ricordiamo che quando Superman perse i poteri, anche nel momento in cui si diede alla bottiglia era sempre pettinato. Per non parlare dell’uso che ne avrebbe fatto quel simpatico sciupafemmine di Tony Stark aka Iron Man. Parlando seriamente, il pettine anche se è di piccole dimensioni è in grado di fare il suo dovere in modo sorprendente.

L’anello viene prodotto su misura, ma la larghezza resta fissa a 9 mm. È bene precisare che non si tratta di un prodotto commerciale sviluppato per il grande mercato, o di un giocattolo per adulti. Questo anello è finemente progettato e molto funzionale, e prodotto con alta precisione in modo artigianale.

Perfetto per chi ama l’avventura anche nei luoghi più duri ed estremi, è acquistabile per 256,10 euro.