Survival Sparkl, sopravvivere è cool

Come sanno gli amanti dell’alta quota, ma anche più semplicemente chi ama andar per boschi, ogni sentiero deve essere affrontato con la necessaria prudenza. La natura non ha regole, e l’inconveniente è sempre dietro l’angolo. Lo sanno bene tutti quelli che lavorano nella natura o praticano attività a contatto con essa: campeggiatori, cacciatori, pescatori, escursionisti, ciclisti.

Proprio pensando a questo target variegato che l’azienda Dead End Survival Co.® ha creato Survival Sparkl®, un tool supercompatto che racchiude tre funzioni essenziali per la sopravvivenza: un kit per accendere il fuoco, una bussola di alta qualità e un fischietto di emergenza da 150 DB, tutti riuniti su una cordicella da attaccare comodamente al collo.

Capace di alimentare ben 15.000 accensioni in qualsiasi condizione atmosferica e di vento, è ideale per accendere un fuoco, un falò, alimentare un barbecue o quando si ha bisogno semplicemente di una fiamma rapida.

E se con nemmeno 9 dollari si può portare questo leggerissimo e praticissimo salvavita, ovviamente non basta questo per sentirsi al sicuro. Ogni escursionista responsabile dovrebbe avere con sé uno zaino da 20-30 litri con

un kit di pronto soccorso

una borraccia (da 1 litro)

un coltellino svizzero

15un cambio

occhiali da sole

un telo anti pioggia

un paio di sacchetti di nylon per i rifiuti e per riporre la biancheria smessa

… e ovviamente un Survival Sparkl®!