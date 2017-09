Survival Belt, una cintura per sopravvivere… a tutto

In apparenza potresti scambiarla per una normale cintura di cuoio. Bella, certo. E poi? Qui c’è la sorpresa: scoprirai che non si limita a reggere i pantaloni.

Ipotizziamo uno scenario: sei nel bel mezzo della foresta Amazzonica, circondato da serpenti e ragni così grandi che ne vedi la dentatura. L’umidità è soffocante e la vegetazione così fitta che quasi sembra di essere al buio.

Se indossi una cintura Survival Belt, quando il gioco si fa duro… ti basta rimuovere la sua fibbia a forma di cricchetto per avere fra le mani un oggetto versatile e pieno di sorprese capaci di tirarti fuori da qualsiasi situazione. Al suo interno infatti vi sono una lama, un apribottiglie, un tool per accendere un fuoco e una luce a LED. In più la cinta è impermeabile, flessibile e resistente alle abrasioni. Inoltre, cosa molto rara per un prodotto destinato a chi ama l’open air e la vita all’avventura, è disponibile in quattro colori: nero, marrone scuro, verde oliva e color deserto. Infine, alcuni modelli verranno dotati di un localizzatore GPS incorporato. E di colpo affrontare gli inconvenienti della foresta amazzonica non è più un problema. Ovviamente funziona perfettamente anche perdendosi in un bosco in Sardegna o in Trentino…

Non si regola coi fori, il suo scorrimento viene bloccato dai denti della fibbia. È talmente resistente da poter legare una bicicletta su un’automobile per il trasporto (se non ci credi cerca i tutorial dedicati). Slide Belts che la produce ha sviluppato anche un modello che include un avvitatore a fuoco. Il costo? Solo 180,00 dollari.

Quando si va all’avventura con leggerezza, una cattiva sorpresa potrebbe essere sempre dietro l’angolo. Con questa cintura non sarai mai impreparato di fronte gli improvvisi rovesci della sorte. Mai.