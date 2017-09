Scrivania HO Office Cube, l’estasi dell’home working

Una delle regole fondamentali nella valutazione di un impiegato o un manager, è lo stato della scrivania alla fine della sua giornata lavorativa: se è sgombra da faldoni o risme di foglie, vuol dire che ha organizzato bene il lavoro e si è mosso con intelligenza.

Sembra proprio orientata verso l’organizzazione del lavoro e l’intelligenza operativa, l’elegante e funzionale scrivania HO Office Cube realizzata dal designer Francesc Rifé per l’azienda spagnola JMM. Fondata nel 1896 da Jose Martina Medina a Valencia, l’azienda si è affermata nel corso del Novecento come un marchio iconico del design, e ancora oggi è un punto di riferimento per l’arredo di uffici e open space.

HO Office Cube è un consolle in legno che si trasforma in una scrivania per lavorare, conservare documenti e oggetti preziosi. Le sue cerniere sono in nichel, le finiture sono una riuscitissima combinazione di ante laccate opache e legno scuro, pensate per combinarsi con raffinatezza con qualsiasi tipo di interno. Una volta aperta potrai apprezzarne tutta la funzionalità: sono presenti un armadietto, uno sgabello, delle scaffalature, una lampada LED, ed è cablata elettricamente. Per intenderci, al suo interno puoi conservare libri, il portatile, fogli e quegli ingombranti faldoni che non sempre si integrano con gli interni di casa.

La parola che più si adatta a questa geniale consolle/scrivania è “sorpresa”. Proprio come un regalo, si apre, e quando se ne vede il contenuto non si resta che stupiti. È l’arredo ideale per chi lavora da casa, ma anche per i grandi ambienti come le reception di un hotel o un’azienda. Particolare non da poco che gioverà sicuramente a chi per motivi personali ha la fortuna di lavorare da casa, una volta chiusa allontana dal pensiero che ci ha assillato fino a qualche istante prima: il lavoro!