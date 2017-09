Scarpe Pure Boost, l’urban style firmato Adidas

Che Adidas fosse la Mecca dell’Urban Style era chiaro fin dalla metà degli anni Ottanta, quando i RUN DMC uscirono con il pezzo My Adidas, un vero e proprio omaggio alle sneaker dell’azienda fondata da Adolf Dassler e a un sodalizio imprescindibile per il genere umano: quello fra uomo e scarpa.

Questa volta invece è proprio Adidas a omaggiare lo Street Style proponendo un modello mimetico che non passerebbe inosservato neanche fra le gang di Compton o i rasta di Brixton.

Le sneaker di cui parliamo sono le Adidas Pure Boost. Pensate come scarpe da corsa che trasmettano potenza e fluidità di falcata, offrono inoltre ammortizzazione e sensibilità al contatto col terreno. Le Pure Boost hanno il loro cuore “tecnologico” nell’intersuola boost™ che è in grado di restituire a ogni contatto col terreno l’energia per spingerti sempre di più avanti.

Comode e leggerezze, gli stretti lacci sono letteralmente incollati alle scarpe per non finirti mai “fra i piedi”. La tomaia aderente ed elasticizzata riduce lo sforzo se si vuole correre, e al contempo rende incredibilmente attraenti le scarpe se le si indossano la sera sotto qualsiasi tipo di pantalone.

Di questa nuova colorazione mimetica l’elemento che piace di più è il battistrada laterale della scarpa che vira dal tradizionale bianco delle Pure Boost, che fa molto runner, a un più “aggressive” total black, perfetto per delle scarpe mimetiche. E poi diciamolo, il bianco ricorda molto i calzini corti degli ingegneri anni Ottanta. La scelta del nero sul colore mimetico è stata mantenuta per le tre strisce che marchiano le Adidas e per la finestra traspirante. Insomma delle scarpe street che ti apriranno le porte di qualsiasi club e che fanno capire che nulla nel tuo stile, dalla testa ai piedi, è lasciato al caso.