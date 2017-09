Portachiavi Uncrate, duro a morire

Più chiavi hai e più è misteriosa la tua vita. Invece il portachiavi dice che uomo sei.

Se una vita non basta, se il primo coltellino svizzero hai iniziato a utilizzarlo a tre anni, se apri le bottiglie di birra coi denti, se Jason Statham al massimo può farti da balia, allora il portachiavi degno di custodire i misteri e i segreti che fanno di te l’uomo che tutti stimano e temono è l’Everyday Carry Kit di Uncrate.

Basato su strumenti utilizzati dall’esercito americano, è dotato di alcuni tool essenziali come la presenza di una piccola barra d’acciaio (che torna sempre utile), pinzette in acciaio inossidabile perfette per estrarre schegge e staccare zecche, un micro gancio pericoloso e inquietante, un paio di piccoli cacciavite (a stella e piatto) e una… capsula, forse la più leggera al mondo.

Ti hanno detto che come portachiavi è esagerato? Be’ chi lo dice evidentemente non vive l’avventura come te, sia in mezzo alla natura, che nella dura giungla metropolitana. Che ne sa la gente di cosa significa attraversare uno stagno durante un’esercitazione, o dormire in una palude? Non siamo alla fenomenologia di MacGyver, semplicemente sappiamo i rischi che si corre vivendo in modo selvaggio. E quanto dei buoni attrezzi posso risultare vitali.