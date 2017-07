Patek Philippe 5320G, l’orologio naturalmente esclusivo

È l’orologio più richiesto nelle aste mondiali e il motivo è semplice: Patek Philippe non deve la sua fama alle mode ma a un’intramontabile tradizione. Creato nel segno dei massimi standard artigianali, questo orologio maschile negli anni è diventato sinonimo di eccellenza e di esclusività grazie alle prestazioni – che lo rendono sempre up-to-date – e alla cura dei dettagli.

Gli intenditori apprezzeranno senza dubbio il nuovo modello 5320G, progettato per essere all’altezza del proprio brand. Mix perfetto tra vintage e moderno grazie alla cassa da 40 mm di diametro in oro bianco e al quadrante in ottone color crema con numeri arabi in oro brunito e rivestiti con superlominova, è caratterizzato dalla manifattura a carica automatica che permette di visualizzare non solo il giorno della settimana ma anche il mese, il momento della giornata (giorno/notte), la data, il ciclo degli anni bisestili e le fasi lunari.

Oltre alle molteplici funzionalità, è impermeabile fino a 30 m, sempre che ve la sentiate di immergere nell’acqua orologio in oro bianco con cinturino in pelle di alligatore cucito a mano.