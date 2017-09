Non vuoi più dimenticare un anniversario? Ecco il Remember Ring

Una mattina di svegli e trovi la tua compagna che si comporta con fare solo apparentemente sereno, ma capisci subito che c’è qualcosa che non va. Ma lei non si sbottona. Tende a non incrociare il tuo sguardo. Sicuramente hai fatto qualcosa che non va… ma se così fosse si sarebbe già scatenata… Forse non l’hai ancora fatto! Ma lei è sicura che lo farai. Mmhhh, a questo punto è chiaro: ti sei dimenticato qualcosa! Una data importante, un anniversario… Il danno ormai è fatto, a meno che le tue doti attoriali riescano a sostenerti per tutto il giorno, facendo culminare le ore terribili che ti attendono con un regalo per lei dal valore direttamente proporzionale ai tuoi sensi di colpa.

Per evitare guai come questi, il primo regalo che devi fare è a te stesso: il Remember Ring. Disponibile in 7 modelli in oro bianco e giallo 14k, completamente resistente all’acqua e agli urti, utilizza un metodo molto semplice per ricordarti le cose: ti scalda il dito! Del resto un’azienda dell’Alaska non poteva che trovare una soluzione del genere…

Ma vediamo come funziona: Remember Ring utilizza una tecnologia Hot Spot – attualmente in attesa di brevetto – per fornire a chi lo indossa un promemoria 24 ore prima della giornata speciale, che sia un anniversario di matrimonio o un compleanno. La superficie interna dell’anello si riscalderà a 49° centigradi per circa 10 secondi e continuerà a farlo ogni ora per tutto il giorno! La temperatura scelta è abbastanza calda da provocare disagio, ma non tanto da bruciare: sicuramente il Remember Ring è impossibile da ignorare!

L’anello non necessita di manutenzione! Remember Ring utilizza una micro pila termica per convertire il calore dalla mano in corrente elettrica, mantenendo la batteria caricata e l’orologio del suo microchip in esecuzione perpetua. Basta specificare la data del tuo anniversario al momento dell’ordine, e Alaska Jewelry programma il tuo anello per te.

Questo concept, realizzato ancora in maniera artigianale, è venduto a 760,00 dollari. Un unico consiglio: una volta acquistato, non… dimenticarti di indossarlo!