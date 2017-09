Le T-shirt più costose al mondo

Parlando di magliette, la cronaca dell’ultimo calcio mercato non può che farci pensare a Neymar: il giorno dopo il suo acquisto (ricordiamo che il suo trasferimento dal Barca al PSG è costato “appena” 222 milioni di euro) lo store del Paris Saint Germain ha subito messo in vendita la maglia del neo numero 10, incassando, coincidenza del caso, 10 milioni di euro in un giorno. Visto il costo dell’operazione e il giro di affari che ha creato, tutto fa pensare che sia questa la maglietta più costosa della storia.

Se invece ci spostiamo dalle equivalenze calcistiche al terreno della moda, ecco alcuni casi che vanno senza dubbio ricordati.

T-Shirt RUN DMC My Adidas – costo: $ 13,000

Qualcuno per averla ha sborsato fino a 13.000 dollari. Prodotta come promozione dei concerti dei RUN DMC che avevano dato vita a una storica collaborazione col marchio tedesco e alla quale avevano appunto dedicato la canzone My Adidas riferendosi alle scarpe. Ma a questo punto anche la maglietta sarà ricordata.

T-shirt John Lennon – costo: $16,400

Questa maglietta, perché in fondo ci piace chiamarle T-Shirt ma sempre magliette restano, fu donata da Richard Ross, il proprietario del ristorante Home di New York a Lennon e Yoko Ono. È nota perché John Lennon l’ha usata in diversi spettacoli.

Hanes / T-shirt Olimpiadi UNICEF 1996 – costo: $ 42.000

Nei giorni precedenti ai Giochi Olimpici di Atlanta del 1996 Hanes e UNICEF si unirono vendendo magliette per raccogliere fondi a favore dell’Olympic Aid-Atlanta, un’organizzazione benefica che aveva il fine di aiutare i bambini provenienti da paesi in guerra. L’offerta più generosa fu appunto di 42.000 euro.

And The Winner is… Superlative Luxury – costo: $ 400.000

Ben 400.000 euro è quanto bisogna sborsare per una T-Shirt che rispetta l’ambiente, è realizzata con materie organiche e ovviamente è tempestata di diamanti. The Most Expensive T-Shirt è, come dice il nome, la maglietta più costosa al mondo. Vanta sedici diamanti, e un piccolo appunto da parte nostra: ma l’ambientalismo non dovrebbe pensare pure a un mondo più equo?