I 5 hamburger più costosi al mondo

Nato ad Amburgo, città da cui prende il nome, come polpetta di carne bovina, fu portato dai migranti tedeschi nel Nordamerica. Il resto è storia, fino a diventare il piatto simbolo del Fast Food. Poi è arrivata la cucina Gourmet e anche il principe dei piatti economici ha ricevuto una costosa rivisitazione.

Ecco alcuni esempi da record.

5. The X Burger – W Hotel, Seoul. Costo: 160 $

Al quinto posto della classifica degli Hamburger più costosi del mondo troviamo The X Burger che puoi mangiare alla modica cifra di 160 $ al W Hotel di Seoul in Korea. Ideato dallo chef Ciaran Hickey, ha come base un hamburger manzo australiano Wagyu sormontato da foie gras e tartufi neri. Ad accompagnarlo troverai i classici pomodori e cipolla. Poi partono le particolarità: asparagi freschi, funghi selvatici e una coda di aragosta accompagnata da una salsa di pomodoro, salsa al tartufo e salsa aioli.

4. The Richard Nouveau Burger – Wall Street Burger Shoppe, New York. Costo: 175 $

Passiamo alla quarta posizione occupata dall’hamburger Richard Nouveau. Per addentare questo altissimo cheeseburger composto da manzo di Kobe, tartufi neri, foie gras, formaggio di Gruyere invecchiato e funghi selvatici bisognava sborsare 175 dollari. Forse i clienti del ristorante Wall Street Burger Shoppe di New York devono averlo considerato troppo costoso, visto che nel 2011, tre anni dopo la sua presentazione, il ristorante ha chiuso i battenti.

Il fallimento è da imputare all’ennesima crisi finanziaria di Wall Street?

3. The Burger – Burger King, West London. Costo: 186 $

Nel 2008 The Burgher era il più costoso, ora occupa il terzo gradino del podio. La notizia che la catena Burger King volesse creare un hamburger costosissimo fece parecchio scalpore, ma ciò non evitò la produzione di un hamburger che si basasse sulla pregiata carne bovina giapponese Wagyu e fosse ricoperto di tartufi bianchi, tempura di cipolla saltata nello champagne Cristal e il pregiato Pata Negra di Spagna. I 186 $ che bisognava pagare andavano in beneficenza all’associazione Help A London Child.

2. Le Burger Extravagant – Serendipity 3, New York. Costo: 295 $

La medaglia d’argento va al ristorante newyorkese Serendipity 3. Già noto per il gelato sundae e gli hot dog più costosi del mondo, ha provato ad aggiungere alla lista anche gli hamburger, presentando il francesissimo Le Burger Extravagant. Oui oui, monsiueur: si prepari a gustare un cheesburger composto da un medaglione di Waygu infuso con tartufo bianco a base di 10 erbe e condito con sale marino affumicato, formaggio cheddar invecchiato 18 mesi, tartufi neri, un uovo di quaglia fritto e caviale di Kaluga. Piccolo dettaglio non da poco: viene servito con uno stuzzicadenti in oro, incrostato di diamanti. Il tutto per soli 295 dollari.

1. The Douche Burger – 666 Burger, New York. Costo: 666 $

La medaglia d’oro dei medaglioni di carne preziosi come diamanti, va a un ristorante che presenta qualcosa di diabolico: The Douche Burger costa 666 dollari e si può assaporare in un ristorante sito al 666 Burger di New York. Se superi il terrore di qualche mefistofelica presenza, potrai gustare un cheeseburger che si basa su manzo di Kobe avvolto in foglia d’oro, foie gras, caviale, aragosta, tartufi, formaggio stagionato di Gruyere, fuso con vapore di champagne, kopi luwak e sale himalayano. Se non sai cos’è il kopi luwak, forse scoprirlo ti farà passare la voglia.