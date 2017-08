HX-One tool kit, il regalo ideale per gli amanti della bici

In Italia le ricerche online riconducibili all’universo della bicicletta sono 6 volte più numerose di quelle condotte utilizzando la keyword calcio. Questo il risultato di una ricerca condotta dal comparatore di prezzi Idealo. Dalla ricerca emerge uno scarso interesse degli appassionati italiani per il tema della sicurezza (i caschi, ad esempio) e della moda (abbigliamento tecnico, occhiali sportivi), mentre altissimo è l’interesse per la tecnologia, in particolare per i ciclocomputer, e per tutto ciò che attiene alla manutenzione della bici.

Ecco allora che è assolutamente da segnalare quello che è stato a lungo considerato il “regalo dell’anno” da numerose pubblicazioni ciclistiche: la special edition dell’HX-One, elegantissima mini custodia per attrezzi, nata dalla collaborazione tra Rapha e SILCA per omaggiare il club RCC.

La piccola custodia può essere aperta con una sola mano grazie a un sistema di chiusura magnetico. Anche ogni utensile si sfila e si reinserisce facilmente sempre con una mano con un pratico e veloce ‘click’.

Per questa special edition sono state incluse diverse funzionalità speciali. La scatola innanzitutto è stata realizzata in un prezioso legno di noce resistente e presenta un’intersuola personalizzata del club RCC. Gli utensili hanno un corpo in acciaio cromato satinato e sono stati trattati con un rivestimento in polvere super-resistente, mentre l’incisione della sigla RCC contribuisce a garantire un’ottima presa. Il set è dotato di tutti i tipi di chiave esagonali più utili (2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm) e 10 punte. In poche parole è il compagno ideale per la tua bici da corsa. Prezzo di vendita: 220 dollari.