Estate 2017: gli shorts vincono nel look uomo

L’uomo che pesca dall’armadio il primo pantalone e la prima camicia che trova è sempre più un luogo comune. Mai come ora, infatti, anche l’uomo è attento alla propria immagine e cerca capi che sappiano rispecchiare la propria personalità e al tempo stesso siano comodi e pratici.

Il trend dell’estate 2017 in fatto di moda maschile sembra confermarlo: dimenticati i lunghi e paludati pantaloni, ma anche i jeans, vincono short, bermuda e pantaloncini, quel che conta è tenere scoperte le gambe. Abbronzate, depilate o lasciate al naturale, muscolose o se non altro toniche, le gambe maschili rivelano molto più di quanto si pensi di te. Gli unici veri limiti all’indossare quello che sembra ormai essere destinato a diventare un capo must, non solo di questa stagione ma anche delle prossime estati, sono essenzialmente le occasioni d’uso e… l’aspetto delle gambe in questione.

Se hai gambe troppo magre o poco toniche opta per le varianti di pantaloncini più lunghe, che arrivino poco sopra il ginocchio o lo superino di qualche centimetro. Nessun limite d’età, invece: se il fisico permette, via libera al pantaloncino. Temi che il tuo look risulti troppo giovanile? Ti basterà scegliere un capo di buona fattura, non eccessivamente corto e abbinarlo con un maglione leggero per conquistarvi quell’allure da lupo di mare.

Un’altra imprescindibile raccomandazione riguarda il “quando” indossare i pantaloncini. La questione delle occasioni d’uso per questo capo è annosa e di difficile soluzione. Ufficio sì o ufficio no? Il 7 luglio è, incredibile a dirsi, la giornata ufficiale dei bermuda in ufficio. La ripetizione nella data non è affatto casuale: 7/7 perché è proprio sette il numero perfetto di centimetri che dovrebbe esserci tra orlo del pantaloncino e ginocchio.

Se non sei troppo sicuro di come il tuo capoufficio possa prenderla puoi renderli meno sportivi accostandoli a una scarpa chiusa: fai almeno un tentativo prima di relegarli alle occasioni informali, se non altro, avrai vinto in stile.