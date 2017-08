DeWalt: il fai da te è hi-tech

Costruire, rinnovare, aggiustare: cosa non si può fare con degli attrezzi da lavoro di qualità, la giusta attitudine e una buona dose di pazienza? Il fai da te, più che una convenzionale incombenza, è oggi una passione praticata da più di un italiano su cinque, ci dicono le statistiche. D’altronde, non c’è più grande soddisfazione che prendersi cura degli oggetti a cui si tiene e padroneggiarne i meccanismi di funzionamento. E tantomeno bisogna sottovalutare il valore dei buoni vecchi lavori manuali per disintossicarci dallo stress quotidiano e rilassarci.

Per attaccare qualche chiodo potete forse accontentarvi di un martello qualsiasi, ma quello che vi garantisce il martello demolitore DeWalt 22 oz è un’esperienza di lavoro altamente performante. Leggero, ma resistente, questo martello demolitore è fatto di un unico pezzo d’acciaio, ma pesa meno di un chilo. È uno strumento dalle diverse funzionalità in uno.

Possiede, infatti, un’ampia superficie d’urto e un lato curvo allungato per rendere più agevole togliere i chiodi. È perfetto dunque tanto per lavori di precisione quotidiani quanto per piccoli lavori di demolizione. L’impugnatura ergonomica ne facilita la presa e la gestione dei movimenti. Il prezzo non è stellare visto che si tratta di un attrezzo di ottima qualità. Si aggira intorno ai 30 dollari americani. L’azienda, d’altra parte, ve lo garantisce a vita.

Gli strumenti da lavoro indispensabili per cominciare non sono poi molti. Per questo è meglio sceglierli di buona qualità . È utile tenerli in un unico posto, che sia una cassetta degli attrezzi, una borsa da lavoro o un apposito piano di lavoro in una stanza dedicata della casa (perfetta oltretutto per tenerli lontani dai bambini). Cacciaviti, pinze, chiavi inglesi e a pappagallo, trapano, seghetto, metro e livella potranno essere un buon inizio se volete cimentarvi in questo hobby.