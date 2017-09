Depilazione total body: l’uomo piace (anche) così

Gli uomini si depilano e questa pratica non è più così inusuale. Secondo un recente sondaggio commissionato da Gillette, ben oltre il 40% degli uomini in vista dell’estate si è depilato e almeno la metà di questi si depila con regolarità durante tutto il corso dell’anno. Il campione intervistato sostiene che il primo motivo per cui ci si depila è una questione igienica. Al secondo posto vi sarebbe l’abitudine e al terzo, infine, la maggior compatibilità di un corpo glabro con alcuni tessuti tecnici e con gli allenamenti sportivi.

Per il 15% degli intervistati un corpo senza peli equivarrebbe a un corpo sexy e più desiderabile agli occhi delle donne. Insomma, come accennava un vecchio ritornello, “donna, tutto si fa per te”! Incredibile ma vero, parrebbe esserci perfino una geolocalizzazione specifica delle zone da depilare: nel sud Italia ci si depila di più braccia e torso, nel nord gambe e zona inguinale.

La maggioranza degli uomini si depila con il rasoio, un più coraggioso 37% si affida alla ceretta tanto nelle sapienti mani di un centro estetico quanto affidandosi al fai da te. Il rasoio è senza dubbio il metodo più indolore e pratico, anche se i tempi di ricrescita sono brevi. Elettrico o manuale, se scegli questo metodo, non sottovalutare la scelta di un rasoio specifico per il corpo maschile. Le lame apposite, le strisce lubrificanti e il manico ergonomico renderanno l’esperienza della rasatura più semplice e meno soggetta ai piccoli tagli. Se hai una pelle sensibile usa sempre una schiuma da rasatura che abbia proprietà emollienti e prepari i peli alla rasatura. Cerca un prodotto a base di oli naturali e di glicerina che idrati la pelle e ammorbidisca i peli, favorendo lo scorrere del rasoio.

Le creme da rasatura sono un altro metodo pratico per liberarsi dai peli superflui. Dopo averne steso una dose efficace sulla zona da depilare, attendi qualche minuto che la crema faccia effetto e infine sciacqua tutto abbondantemente. Le cerette sono un capitolo a parte. Quelle a freddo sono già pronte in comode strisce che si applicano e si strappano con un gesto deciso e rigorosamente contropelo. Per quelle a caldo avrai bisogno di un’attrezzatura specifica ma facilmente reperibile in ogni profumeria. La durata della ceretta varia dai 20 giorni al mese.

Se hai l’abitudine di depilarti, considera la possibilità di un’epilazione al laser. In molti centri estetici, oggi è possibile grazie al laser inibire progressivamente la ricrescita pilifera e liberarsi da rasoi e cerette definitivamente. Dopo una serie di sedute mensili, ne basterà una di richiamo annuale.