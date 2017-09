Deejo, il taglio perfetto è… tatuato

Quando si gusta una pietanza prelibata non è indifferente quel che si usa per portarla alla bocca o per tagliarla. Ogni attenzione in più aiuta a prolungare e amplificare il momento del piacere culinario. Ecco allora che, sul fronte “taglio”, due designer francesi, Luc Foin e Stéphane Lebeau, hanno dato fondo a tutta la loro creatività per creare la linea di coltelli Deejo, ora distribuita anche in Italia da Künzi.

Leggeri, ergonomici… e soprattutto bellissimi. I manici sono tutti in legni pregiati come il ginepro, il palissandro, l’ulivo o l’ebano granadilla. Le lame, sottilissime, sono in acciaio inox 2CR13 o in titanio. Ma è soprattutto il decoro a lasciare a bocca aperta: le lame sono infatti impreziosite da motivi simili a tatuaggi che si ispirano ai disegni tribali, alla natura, all’Art Déco, allo sport, alla grafica e a moltissimo altro.

Il loro primo coltello a serramanico, introdotto nel 2010, è oggi già un cult. Ne sono seguiti di ogni tipo e taratura (15, 27 o 37 grammi), con o senza clip per la cintura, con il manico in legno o in acciaio, decorati o meno anche sul manico. E adesso si è pure aggiunta la coltelleria da tavola.

I prezzi variano tanto quanto le tipologie: si va dai 29,90 euro della coloratissima collezione di coltelli a serramanico Deejo Colors ai 39,90 euro dei più sobri Deejo Wood o dei divertenti Deejo Tatoo, fino ad arrivare ai set (da sei coltelli) da tavola che vanno dai 169,00 euro ai 249,00 euro. Qui i motivi decorativi sono diversissimi e davvero di una bellezza ipnotica: motivi floreali, geometrici fino a quelli della collezione Toile De Jouy (foto sopra) che, come suggerisce il nome, si ispirano ai celebri tessuti per arredi realizzati dal ‘700 nei pressi di Versailles e che oggi stanno tornando molto di moda, anche nell’abbigliamento.