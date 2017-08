Cura del viso: la chiave per il successo di un uomo

La skin care maschile non è più un tabù. Tutti i più prestigiosi brand del mondo beauty da qualche anno vanno incontro a una vera e propria impennata del mercato e creano linee sempre più sofisticate specifiche for men. Le statistiche ci dicono che gli uomini compongono ben il 30% dei consumi sul fatturato totale nel comparto bellezza in Italia. D’altra parte, i dermatologi concordano: i prodotti pensati per le donne che a volte rubiamo dai loro beauty non sono formulati e quindi perfetti per le nostre esigenze.

La pelle dell’uomo è più spessa, più tendente alla sudorazione e meno sensibile generalmente di quella femminile. E questo vuol dire che per la cura della pelle del viso di un uomo saranno sufficienti un minor numero di prodotti e un minore dispendio di tempo. Si comincia da una buona pulizia del viso. Se hai una pelle mista che tende a lucidarsi facilmente sulla zona centrale della fronte, sul naso e sul mento ai detergenti liquidi preferisci un sapone solido delicato con un efficace potere lavante in grado di eliminare l’eccesso di sebo e lasciare traspirare i pori.

Per evitare che i pori ostruiti diano origine a un’antipatica acne, cerca dei detergenti che contengano acido salicilico o acido glicolico. Questi due principi infatti operano una leggera e quotidiana esfoliazione e hanno proprietà antibatteriche, minimizzando la comparsa degli odiati brufoletti. Per la cura delle pelli maschili più delicate e secche, che tendono a rossori e screpolature, oltre a una buona detergenza poco aggressiva e, se possibile, nutriente è preferibile usare prodotti leggeri che rinfreschino e apportino il giusto quantitativo di acqua. Perfette in questo caso le formulazioni in gel.

La barba è un altro dei punti chiave della skin care maschile. Se vi piace portarla lunga, come dettano le tendenze da qualche anno, concedetevi una rasatura professionale, un “reshaping”, che è ormai del tutto simile a un taglio di capelli. Provate poi delle formulazioni detergenti specifiche e balsami che la rendano morbida al tatto. Un pratico contorno occhi in roll-on che renda più riposato lo sguardo e un burrocacao per le labbra chiuderanno la perfetta skin care routine degli uomini più esigenti.