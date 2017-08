I consigli giusti per avere delle sopracciglia da uomo perfette

Per la posizione sopra gli occhi e la capacità di esprimere sensazioni, le sopracciglia sono una parte importante del viso e ne delineano i contorni emotivi. Per questo la cura delle sopracciglia non è più solo un esercizio estetico, ma il tentativo di esprimere la propria personalità.

Le sopracciglia sono una peluria che cresce incontrollata e per questo è necessario intervenire con le tecniche e gli strumenti giusti, accorciandole, sfoltendole o – se necessario – eliminandone una parte.

Bisogna prima decidere lo stile da dare alle vostre sopracciglia, scegliendo un disegno che si adatti alla forma del vostro viso. Solo allora potrete operare, dopo una doccia calda che aiuta ad aprire i pori della pelle, rendendo più semplice l’eventuale asportazione di peli.

Pettinate con cura le sopracciglia con una piccola spazzola specifica o con uno spazzolino da denti, cominciando dall’interno e andando verso l’esterno. La spazzola sarà utile anche per tenere fermi i peli quando dovrete tagliarli.

Ora cominciate a tagliare, iniziando dai peli che crescono oltre la linea ideale delle sopracciglia. Per farlo, usate forbici per unghie o quelle specifiche per sopracciglia. Spazzolate di nuovo le sopracciglia per verificare che il taglio sia stato fatto come si deve e, eventualmente, ritoccate.

Usando una pinzetta sarà poi necessario eliminare i peli che crescono dove non li volete, per esempio sopra al naso, nello spazio fra le sopracciglia, oppure ai lati. I peli vanno tolti alla radice e può risultare un po’ doloroso, ma non terrificante.

Se siete forniti di sopracciglia molto folte, potete aiutarvi con un trimmer da barba che permette di ottenere linee più dritte e regolari. Attenzione però che un colpo di trimmer sbagliato vi può far restare senza sopracciglia per un po’.