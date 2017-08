Il calciobalilla: un gioco da uomini chic

Siamo onesti, nessuno è mai troppo adulto davanti a un calciobalilla. Il rumore delle palline, l’affannarsi per fare rete, l’allegria delle serate passate al bar con gli amici: il calciobalilla non è solo un gioco, ma è un’istituzione che ci fa subito tornare giovani. Impossibile quando lo si ha a disposizione non infilare una monetina per testare quanto ci si è arrugginiti dall’ultima volta e concludere che certe cose non cambiano mai.

Le emozioni sono immutate, ma quello che è cambiato nel tempo è invece il calciobalilla. Se avete una stanza della casa dedicata al relax o il vostro giardino vi consente feste per gli amici, oggi i calciobalilla sono dei piccoli gioielli tecnologici che garantiscono il massimo comfort anche nel gioco e che si innalzano al ruolo di pezzi d’arredamento di grande carattere. Il Pure Outdoor Foosball Table è il perfetto emblema di questi oggetti di ultima generazione.

Il design ideato da Alain Gilles per questo calciobalilla è impeccabile: un total black e acciaio e una forma stondata agli spigoli che vi ricorderà subito i più moderni stadi di calcio del mondo. Le barre e i giocatori sono in acciaio inossidabile, mentre l’ambiente di gioco è realizzato in esotico legno di freijo così come le gambe che supportano l’intera struttura. Ha tutte le caratteristiche qualitative di un oggetto da professionisti in un aspetto elegantemente minimal.

L’intero calciobalilla è arricchito da un finish anti UV che vi permetterà di esporlo a lungo al sole senza che si rovini. Lo trovate sul mercato a partire da settembre 2017 e sarà possibile personalizzarne alcune caratteristiche (colore e finitura, ad esempio). Un calciobalilla moderno e di carattere per un divertimento e un piacere immutati nel tempo.