Bubble Big Magical, l’orologio che… ti guarda

In cerca di un orologio esclusivo ma che non si prenda affatto sul serio? La risposta è l’ultimo nato della collezione Bubble di Corum, che ha il carattere del luxury brand svizzero, ma soprattutto l’anima artistica irriverente di Matteo Ceccarini, dj e compositore milanese di fama internazionale. Bubble è la collezione più “esplosiva” della Maison. Innovativa, originale e ironica, fin dal lontano 2000 disegna scenari onirici e creativi che riempiono di idee sempre più inaspettate la celebre cupola di vetro zaffiro bombato. Dopo aver inglobato teschi e anche continenti, con il nuovo Bubble Big Magical Matteo Ceccarini la cupola di vetro si trasforma in una vera pupilla.



La resa tridimensionale è spiazzante e l’effetto della pupilla dalla quale si irradia lo sfondo color oceano è così realistico da diventare ipnotico. Un occhio dall’iride azzurra alla Grande Fratello che indaga e scruta chi lo guarda. Forse l’occhio dell’anima? Le lancette non compaiono: il tempo abbandona il tic tac dei secondi e si lascia scandire solo dalle emozioni. Ma se si guarda bene le ore sono segnate intorno a una lunetta graduata. Con una cassa da 52 mm e una corona in titanio grado 5, il Bubble Big Magical è impermeabile fino a una profondità di 10 metri.

La limited edition uscirà in soli 88 esemplari: con un prezzo di oltre 13.000 euro, sarà una rarità riservata a chi vuole viversi il lusso di avere al polso un oggetto unico e provocatorio. Del resto Corum è un marchio che non lascia mai insoddisfatti. Tra le collezioni più spettacolari della Maison di La Chaux-de-Fonds, l’iconica Golden Bridges dal 1980 include veri e propri capolavori della micromeccanica sviluppata con meccanismi in verticale che garantiscono bellezza e precisione. Due modi davvero diversi, ma entrambi esclusivi, di godersi il tempo.