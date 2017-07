Il nuovo design delle adidas NMD_R2: colori e tecnologia da indossare

Adidas è un brand sportivo che ha saputo rinnovarsi, mantenendo intatti i valori di stile e di marca che hanno reso celebri i suoi prodotti per decenni in tutto il mondo.

L’innovazione è evidente nella rielaborazione di uno dei modelli di successo di adidas: le NMD_R2. In questo classico delle scarpe da running, i designer della casa tedesca sono riusciti ancora una volta a creare un mix perfetto fra ispirazione vintage e innovazione tecnica, aggiungendo ora colorazioni e un design minimale assolutamente innovativo e moderno, per chi ama correre senza rinunciare al proprio stile.

La classica tomaia con le inconfondibili tre strisce del marchio si arricchisce di colorazioni forti come il rosso e il blu ma, soprattutto, di nuove trame create dai designer che regalano una marcia in più persino ai colori più tradizionali e meno appariscenti come il nero, il grigio e il bianco. Il design innovativo nasconde tutta la già apprezzata tecnologia dell’avvolgente tomaia Primeknit che rende leggere e perfettamente traspiranti queste scarpe anche per l’estate.

Le NMD_R2 hanno nella suola la tecnologia boost™ che dona a ogni singola falcata della corsa, o anche semplicemente durante una passeggiata, un’energia dinamica in più che si fa sentire, proteggendo anche le articolazioni di chi le usa intensamente.

Il confort adidas è garantito da una struttura a un solo pezzo senza cuciture, dal rinforzo sul tallone e dalla suola in gomma brevettata.

Fin dall’uscita dalla scatola ci si rende conto che si è di fronte a un prodotto che, nella sua apparente semplicità nel design, nasconde una qualità che giustifica pienamente un prezzo piuttosto sopra la media. Le nuove sneakers NMD_R2 sono già in vendita da pochi giorni solo in alcuni negozi sportivi selezionati a partire da Euro 139.