7 consigli per apparire come un vero gentleman

Un’eleganza da veri gentlemen la si misura a partire dai piccoli dettagli. Ecco 7 consigli su come apparire sempre al meglio perfino in quei dettagli che solo in apparenza sembrerebbero insignificanti, ma che in realtà ti donano charme e consapevolezza:

Cominciamo dall’alto. È importante prendersi cura dei propri capelli e della propria barba. È una delle prime cose a saltare all’occhio a prima vista. Ecco un trucchetto facile per valorizzare il tuo viso. Se hai una forma del viso tondeggiante preferisci un taglio di capelli poco voluminoso sui lati, se, invece, il tuo viso è piú allungato evita il volume in alto. L’annosa questione dei bottoni della giacca è facilmente risolvibile se si tiene a mente la semplice regola del “a volte, sempre, mai”. Il primo bottone partendo dall’alto può essere a volte abbottonato, quello in mezzo sempre, l’ultimo in basso mai. Semplice, no? Arrotolare le maniche di una camicia non deve essere un gesto sciatto. Se il contesto lo permette, anche arrotolarsi le maniche può essere fatto con classe. Sbottona il polsino e ripiega esternamente la porzione di manica finale. A questo punto ripiega nuovamente una parte di manica tale da lasciare però scoperto il polsino e il gioco è fatto. Che esistono diversi tipi di orologio lo saprai, ma sai che anche questi vanno scelti in base all’occasione per cui si è vestiti? Su un vestito elegante l’unico orologio ammesso è il dress watch, quello da abito appunto. Su un abito formale da ufficio oltre al dress watch puoi indossare anche un diver. Con tutti gli altri tipi di abbigliamento, invece, puoi indossare dress, diver, field, aviator e chrono indifferentemente. La lunghezza delle calze deve essere tale da non far vedere la pelle della gamba, neanche quando sei seduto. Il trucco che ti slancia? Cerca una calza che sia del colore più simile possibile al pantalone. Una calza dello stesso colore delle scarpe accorcia la gamba invece. Al di là degli abbinamenti, che sono solo il momento finale, prenditi cura dei tuoi accessori affinché non abbiano un aspetto trasandato. Un paio di scarpe di buona qualità se manutenuto adeguatamente può durare molto a lungo. Non usare ogni giorno lo stesso paio e prenditi cura della pelle con prodotti appropriati, specie d’inverno quando il freddo può danneggiarne la superficie. Quando riponi il tuo abito, alla fine della giornata, abbi cura di usare delle grucce in legno di cedro. Sono le migliori, perché contrastano le tarme. Inoltre, più sono spesse più terranno in forma l’abito e meno lo rovineranno.