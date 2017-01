Web ammazzacrisi: idraulici e falegnami i più richiesti online

(Teleborsa) Il lavoro, si sa, di questi tempi è come acqua nel deserto. Giovani e meno giovani, dunque, alle prese con la crisi e con il miraggio di un lavoro che non si vede neanche all’orizzonte.

Se siete anche voi tra quelli che non sanno come aumentare il fatturato, professionisti disperati in cerca del modo migliore per aumentare il vostro tesoretto personale, niente paura, ci pensa il web, sempre più alleato fedele nella battaglia anti-crisi.

Lo rivela una ricerca dell’Osservatorio di ProntoPro.it che ha evidenziato quali sono stati i professionisti che hanno generato il maggior volume di affari grazie ai lavori ottenuti proprio tramite il web.



La categoria più premiata dal web – Al primo posto ci sono gli idraulici che, secondo quanto emerge dall’analisi delle richieste ricevute dai professionisti sul portale, hanno generato complessivamente come categoria e solo grazie al web un giro di affari di 12.816.775 euro realizzato soprattutto attraverso i lavori di installazione e sostituzione delle caldaie.

Medaglia d’argento ai fotografi, che hanno inviato preventivi per un valore di 11.009.770 euro. Tra i più reattivi alle richieste ricevute, dimostrano di aver trovato nell’online un valido strumento per mettere a frutto il proprio talento e trovare l’occasione giusta per guadagnare di più.

Non va male neppure a: elettricisti (7.826.670 euro) e imbianchini (4.154.935 euro), rispettivamente terzi e quarti.

In Italia, è vero, ci si sposa poco ma resta un evento unico nella vita. Dunque, da organizzare al meglio, curando i minimi dettagli. E allora perchè non affidarsi a un professionista del settore: wedding planner al quinto posto che nel 2016 e solo sul web hanno inviato preventivi per un valore di 3.027.146 euro.

Scorrendo la classifica si trovano i serramentisti che, grazie alla propria abilità artigiana e maestria nel fornire soluzioni progettuali capaci di valorizzare l’architettura e l’arredo di ogni spazio abitativo, hanno generato un valore di 2.816.220 euro.

Nella top 10 non potevano mancare graphic e web designer, oggi tra le figure più cercate dal mercato del lavoro. Sul web, secondo l’Osservatorio ProntoPro.it, fatturano più di un milione di euro all’anno.

Ottavo e nono posto per i professionisti che si occupano di progettazione e pratiche edilizie ( 1.189.225 euro) e i falegnami (968.958 euro) la cui presenza nella classifica delle prime 10 professioni cercate via web dimostra fino a che punto la penetrazione del digitale abbia tutte le carte in regola per rivoluzionare il mondo del lavoro artigianale.

Risorsa unica e preziosa, impossibile non pensare ai bambini, magari intrattenendoli al meglio. Anche in questo caso, il web è pronto a venirvi in soccorso. Le proposte di animazione sono le più varie: dal laboratorio di cucina all’intrattenimento scientifico, dalla festa di compleanno a tema agli illusionisti e truccatori per bambini; 780.154 euro il fatturato potenziale di questi professionisti.