Voucher, si vota (forse) il 28 maggio. Gentiloni: “Correggeremo le norme prima del voto”

è, ormai, cosa certificata. Una vera e propria esplosione negli ultimi due anni, con un 2016 da record da oltre 133 milioni di buoni lavoro da 10 euro utilizzati. Troppi, per non destare più di qualche sospetto. Per questo, intanto, anche il presidente della commissione Lavoro della Camera,, lavora ad “un testo che non è solo una riverniciatura”. Si torna a definire i voucher come destinati solo a ‘lavori occasionali’ cioè lavoretti. E’ un abbattimento secco di quello che può essere l’abuso. Non è un maquillage legislativo. Limita l’uso solo all’impresa senza dipendenti.sottolinea ai microfoni di RaiNews24.