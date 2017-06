Volontariamo, il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM

(Teleborsa) – Volontariamo, il progetto di volontariato di impresa di Banco BPM fa tappa a Monticello Brianza in provincia di Lecco. A partire da oggi 21 giugno e fino a domani, quattordici dipendenti di Banco BPM, suddivisi nell’arco di questi due giorni, dismetteranno i panni di impiegati di banca per indossare scarpe e vestiti comodi per procedere all’imbiancatura e alla pulizia di alcuni locali di Villa Ratti, dove sono ospitati una ventina di pazienti con problemi psichici di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

A gestire Villa Ratti, la cooperativa Il Volo Onlus che, fondata nel 2000, si occupa della creazione di strutture e servizi per la cura e il reinserimento sociale di giovani con gravi disturbi psichici.

Con il progetto Volontariamo, Banco BPM aderisce al volontariato d’impresa mettendo a disposizione dei dipendenti, per tutto il 2017, circa 500 giornate lavorative da dedicare ad attività di volontariato in collaborazione con diverse organizzazioni no-profit, dislocate su tutto il territorio nazionale.