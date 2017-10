Visita fiscale, si cambia: nuove istruzioni per il pubblico impiego

Dal primo settembre è diventato di esclusiva competenza dell’Inps lo svolgimento delle visite mediche di controllo nel settore del pubblico impiego ed è stato istituito il Polo Unico delle visite fiscali.

L’Inps ha pubblicato nei giorni scorsi il messaggio n. 3685/2017 nel quale spiega le nuove procedure di accreditamento dei datori di lavoro pubblici al Polo unico e fornisce alcuni chiarimenti sulla corretta compilazione dei moduli.

COME CHIEDERE L’ABILITAZIONE – Gli enti pubblici e le aziende possono chiedere l’accesso al sistema del Polo Unico con la compilazione di 2 modelli:

modello SC65 per il datore di lavoro,

modello SC62 per il dipendente che deve accedere al servizio.

Il modello SC62, precisa l’Inps, dovrà essere firmato sia dal dipendente sia dal legale rappresentante dell’ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato, poi dovrà essere inviato alla sede Inps competente via PEC con allegata la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ed eventuale delega o incarico da parte del legale rappresentante.

L’ente previdenziale attiva il codice PIN e comunica via PEC all’ente pubblico di effettuare il ritiro del codice, che potrà essere effettuato da un soggetto incaricato dal legale rappresentante. Al momento del ritiro l’incaricato dall’ente dovrà avere l’apposita delega al ritiro del PIN e sottoscrivere la ricevuta di consegna. Se l’ente pubblico possiede già il PIN, o deve convertirlo da ordinario in dispositivo, per l’abilitazione è sufficiente l’invio dei moduli via PEC, senza la procedura di ritiro nella sede Inps. In ogni caso tutte le comunicazioni da parte dell’amministrazione pubblica devono avvenire via PEC. L’Inps precisa che anche per la visualizzazione degli stati di malattia può essere utilizzata la stessa procedura.

