Unicredit: tutte le assunzioni in corso

Unicredit è una delle maggiori banche Italiane e quella maggiormente internazionalizzata. Negli anni passati, grazie a varie acquisizioni, è riuscita a creare un network bancario che arriva in tanti paesi europei e oltre.

Anche la banca milanese, come altre grandi aziende, nei mesi passati ha raggiunto accordi con i sindacati di categoria per un ricambio generazionale del personale, agevolando le uscite volontarie di personale anziano, grazie ad un fondo messo a disposizione dalla banca stessa, e così permettendo la contemporanea assunzione di tanti giovani.

Ma sulla pagina web dedicata al lavoro di Unicredit già al momento ci sono delle posizioni aperte, ed inoltre si possono verificare tutte le opportunità di stage, di accordi con la scuola per gli studenti e di percorsi specifici per alcune figure professionali.

“Abbiamo una forza lavoro diversificata e crediamo che diverse prospettive siano necessarie per innovare e migliorare la nostra qualità del servizio verso i nostri clienti. La nostra ricchezza sono le diverse competenze dei nostri dipendenti, e, quindi, anche in caso di assunzione, valutiamo diversi backgrounds e capacità.” Questo il biglietto da visita che vi accoglierà nel mondo Unicredit. Per verificare tutte le posizioni aperte e le altre proposte della banca o inviare una candidatura spontanea potete cliccare qui

