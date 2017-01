Un software guarda le spalle ai fannulloni: avvisa in tempo se il capo si avvicina

Un software è in grado di avvisarvi per tempo se il capo si sta “pericolosamente” avvicinando alla vostra postazione di lavoro. Un programmatore della Brown University (Usa) ha infatti sviluppato un sistema in grado di intercettare la presenza (del capo o di qualsiasi altra persona) a una distanza di sette metri.

Il software si chiama Boss Sensor ed è anche in grado di rimpiazzare all’istante eventuali finestre compromettenti (Facebook, Youtube e altre distrazioni), con insospettabili documenti di lavoro.

Inventato da Hiroki Nakayama, come spiega Repubblica, il programma si basa sul riconoscimento facciale ed è realizzato assemblando due librerie software opensource già esistenti: OpenCV per la visione artificiale e Keras per costruire una rete neurale in grado di identificare un volto.

Da qui, l’intelligenza artificiale così costruita è stata allenata a riconoscere in tempo reale le fattezze biometriche del capufficio di Nakayama. Infine, il programmatore ha posizionato una webcam nella direzione della scrivania del suo capo. Risultato: quando il volto del superiore viene riconosciuto a meno di sette metri dalla postazione, sul monitor del programmatore compare a tutto schermo un’immagine preimpostata e utile a simulare produttività.

L’invenzione del programmatore rappresenta un interessante salto di qualità rispetto ai classici Boss Button con i quali mettersi al sicuro dagli sguardi “indiscreti” del capo. Grazie a questo software infatti i fannulloni non dovranno fare neppure lo sforzo di prestare attenzione ai movimenti del capo. E’ lo stesso algoritmo a individuare la “minaccia” e a porvi rimedio.

