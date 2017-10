UBI Banca e Confindustria Marche Nord firmano un protocollo d’intesa sul welfare aziendale

(Teleborsa) – UBI Banca e Confindustria Marche Nord hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sul welfare aziendale che consentirà alle oltre 900 imprese che danno lavoro a circa 50.000 addetti, di beneficiare di un nuovo programma di welfare sussidiario e di prossimità.

Lo si legge in una nota della banca italiana, nella quale si precisa che “l’obiettivo dell’accordo è quello di mettere a disposizione una soluzione full outsourcing che consenta alle imprese di ogni tipologia e dimensione, anche alle PMI meno strutturate, di avviare agevolmente un programma di welfare aziendale e di accedere ai vantaggi connessi; a partire da quelli di natura fiscale previsti sia per l’azienda sia per il dipendente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017 che consentono di azzerare il cuneo fiscale”.