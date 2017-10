Troppo stress, impiegato firma le dimissioni sulla carta igienica

Troppo stress e l’impiegato ha deciso di firmare le dimissioni sulla carta igienica. Accade negli Stati Uniti dove un uomo che lavorava in un call center ha deciso di licenziarsi dopo due settimane di lavoro. Il motivo? Troppa pressione da parte dei capi e un ambiente di lavoro in cui si respirava un’atmosfera negativa. Alla fine il 29enne non ce l’ha fatta e ha deciso di mollare l’impiego. Per farlo però ha scelto un modo davvero particolare, ha infatti deciso di scrivere le motivazioni del suo addio su un rotolo di carta igienica. Il motivo? Mostrare in modo concreto come si era sentito all’interno dell’azienda e far comprendere ai suoi superiori come era stato trattato.

“Ho scelto questo tipo di carta per le mie dimissioni dopo due settimane per rappresentare come mi sento e come credo che questa azienda mi abbia trattato – ha scritto l’uomo nella lettera -. Ironicamente indica anche come è costruita questa società e dove credo che stia andando”. Prima di lasciare per sempre il suo posto di lavoro l’impiegato ha fotografato le dimissioni scritte sulla carta igienica e le ha inviate alla moglie.

La donna ha poi postato lo scatto su Reddit, raccontando la storia. Tantissimi utenti sono apparsi incuriositi dalla vicenda dell’uomo e dal modo originale e simbolico con cui ha scelto di dire addio al suo impiego. “Se sta così dopo due settimane il lavoro doveva fare davvero schifo” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha commentato “Dovrebbero fare tutti così quando lasciano un pessimo lavoro”. La donna non ha svelato nulla di più riguardo la storia del marito (di cui non conosciamo nome e cognome) e non ha nemmeno aggiunto se ha trovato un altro lavoro. Di certo, come hanno scritto tantissimi utenti, l’ambiente lavorativo nella vecchia azienda era divenuto così insostenibile da spingerlo verso un gesto estremo. La speranza è che i suoi capi, dopo aver letto le dimissioni sulla carta igienica, abbiano deciso di cambiare atteggiamento.