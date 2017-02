Torneo dell’innovazione sociale 2017: 50mila euro per ogni vincitore

Torna per la sesta volta il Torneo dell’innovazione sociale, organizzato da EIBI, la Banca europea per gli investimenti.

L’iniziativa vuole promuovere la creazione di idee innovative e premia le iniziative di contrasto all’esclusione sociale rivolgendosi a progetti provenienti da un ampio spettro di settori – dall’istruzione, alla sanità e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e ai nuovi processi. Tutti i progetti competono per l’assegnazione di quattro premi della categoria generale, e quest’anno quelli riguardanti il tema dell’invecchiamento parteciperanno anche al premio della categoria speciale. L’invecchiamento è uno dei temi cardine per lo sviluppo e la tenuta delle nostre società e del nostro welfare. E c’è modo e modo di affrontare l’età che avanza. Consideriamo questi sei fattori se non vogliamo invecchiare male.

I progetti vincitori in ambedue categorie otterranno rispettivamente un primo premio da 50.000 euro e un secondo premio da 20.000 euro.

L’evento finale quest’anno si svolgerà a Riga, in Lettonia, il 21 settembre. I quindici progetti selezionati concorreranno per i 4 premi e diversi buoni mentoring.

Possono partecipare al Torneo dell’innovazione sociale gli imprenditori europei il cui scopo primario è quello di generare un impatto sociale, etico o ambientale.

La giuria sarà composta da personalità del mondo accademico e del mondo degli affari.

La competizione si svolgerà in due round. Prima una commissione seleziona i 15 migliori progetti presentati. Poi questi saranno invitati a un percorso di sviluppo e tutoraggio (mentoring Bootcamp). Durante la fase finale verranno presentati alla giuria i progetti sviluppati durante la fase precedente.

Le proposte vanno presentate in inglese o in francese, ma per la finale si utilizzerà solamente l’inglese. Possono partecipare singoli individui o team residenti nell’Unione Europea. Il termine ultimo per presentare la proposta è il primo marzo 2017.

