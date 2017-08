Stress da rientro in ufficio: i trucchi per sconfiggerlo

Il ritorno in ufficio dopo le vacanze è da sempre una fonte di stress. Dopo settimane di riposo e relax si torna a fare i conti con il lavoro arretrato, le riunioni e i tanti impegni. Cosa fare? Esistono alcuni trucchi semplici per sconfiggere questo problema e ritrovare la serenità conquistata nel corso delle ferie anche in ufficio.

Per prima cosa è importante organizzare il lavoro prima della propria partenza, in modo da non ritrovarsi sommersi di cose da fare al ritorno. Una volta terminate le ferie sarete pronti a ripartire grazie ad una semplice, ma efficace check-list in cui saranno indicati gli impegni in base alla priorità. Un altro trucchetto utile è quello di rientrare dalle ferie qualche giorno dopo il lunedì. Ricominciando il mercoledì o il giovedì l’impatto con la vita in ufficio sarà molto più soft. Nel corso del week end ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e per fare ciò che vi piace. In tal modo continuerete a portare con voi il pensiero positivo che vi ha accompagnato durante le ferie.

Organizzate il lavoro in modo da uscire ad un orario che vi consenta di fare qualcosa di piacevole durante la giornata, come un aperitivo con gli amici, una passeggiata al parco o una corsa in palestra. Infine, almeno nei primi tempi, gli esperti consigliano di non rispondere a tutte le mail che arrivano (e saranno molte), ma di selezionare solamente quelle più urgenti, per rendere il lavoro meno gravoso. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire una risposta automatica, creando una lista “non prioritaria” dei contatti. Come sempre comunque sia la parola d’ordine resta equilibrio, controllo (delle emozioni e delle proprietà) e organizzazione. In questo modo il rientro in ufficio sarà meno traumatico e difficile e, anche se si presenterà comunque, saprete come sconfiggerlo.