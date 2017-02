Stagisti super pagati, fino a 8000 euro per un tirocinio. Ecco dove

Gli stagisti sono una risorsa che vale potenziali milioni. Dall’altra parte del mondo, però, nella famosa Silicon Valley dove i sogni diventano realtà e cominciano proprio dal tirocinio. Secondo le statistiche rilasciate dal portale per la ricerca di lavoro Glassdoor, lì i salari medi degli stagisti delle principali aziende tech oscillano tra i 6 mila e gli 8 mila euro al mese. E non solo nelle grandissime aziende come Google o Facebook.

Un quadro in netto contrasto con quanto accade in Italia dove i tirocini sono spesso visti come “sfruttamento” e trasformati in un lavoro fatto di fotocopie e salari da fame. In America invece chi è alle prime armi è davvero conteso tra le maggiori aziende e riceve anche guadagni da favola.

L’azienda tech che paga meglio gli stagisti è Dropbox, servizio di file hosting e sharing fondato nel 2007 a San Francisco. Mediamente i tirocinanti che lavorano per l’azienda guadagnano 8.500 dollari (8 mila euro). Al secondo posto c’è Pinterest, social network lanciato nel 2010 e basato sulla condivisione di fotografie, video e immagini. Lo stipendio medio degli stagisti è di 7.600 euro.

Sempre sul podio c’è Facebook. Tra le altre aziende con un’attenzione particolare alle nuove leve c’è anche Groupon e ovviamente Google.

Ecco nel dettaglio la classifica delle quindici aziende d’oro per gli stagisti:

Dropbox (8 mila euro) Pinterest (7,6 mila euro) Facebook (7,5 mila euro) Linkedin (7 mila euro) Nec Labs America (6,9 mila euro) WalMart eCommerce (6,7 mila euro euro) Nest (6,3 mila euro) Uber (6,3 mila euro) Groupon (6,2 mila euro) Google (6,2 mila euro) Apple (5,9 mila euro) Expedia (5,9 mila euro) Twitter (5,9 mila euro) Yahoo! (5,9 mila euro) Amazon (5,9 mila euro)

