Speciale Inchiesta: tutte le assunzioni nella Grande Distribuzione

Ricordate come facevate la spesa fino a venti anni fa? Probabilmente nel negozio sotto casa e, seppure nel fine settimana vi recavate nel supermercato “fuori porta” esso non aveva le dimensioni degli Iper di oggi. Prima di uscire non facevate studi approfonditi dei volantini con le offerte sensazionali e non avreste mai immaginato di trascorrere il week end in un centro commerciale con tanto di ristoranti e attività ludiche.

Negli ultimi venti anni la Grande Distribuzione Organizzata (GdO) ha completamente trasformato la nostra esperienza di acquisto per qualsiasi prodotto, ma ha anche trasformato le regole del commercio.

Tanti piccoli commercianti hanno chiuso le loro attività se non sono riusciti a rinnovarsi ma è anche vero che, le tante catene distributive italiane ed estere, con l’apertura di grossi centri un po’ in tutta Italia, hanno dato lavoro a decine di migliaia di persone, forse il settore che ha assunto più personale in assoluto.

Ed ancora oggi creano decine di posti di lavoro ogni giorno. Per sfruttare a pieno tutte le opportunità offerte dalle maggiori catene di GdO sparse su tutto il territorio nazionale abbiamo pensato di fare una ricerca mirata sulle “posizioni aperte” delle varie aziende a cui potete accedere cliccando qui

