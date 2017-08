Sostenibilità: per un’azienda è vincente solo se l’esempio arriva dall’alto

(Teleborsa) Si dice che l’esempio sia la più alta forma di insegnamento. Anche in ambito aziendale, specie quando si tratta di sostenibilità. Quasi la metà degli italiani (41%) sarebbe più motivata ad adottare soluzioni di sostenibilità aziendale se i propri superiori si impegnassero in prima persona su questo tema.

Il 32% presterebbe più attenzione al tema a fronte di premi aziendali, mentre il 29% ritiene che non servano iniziative da parte del proprio datore di lavoro, ma che comportamenti “sostenibili” debbano essere adottati spontaneamente. Lo rivela un’indagine condotta da Jobrapido.

Quando poi si parla di diritti dei lavoratori, ci sono pochi dubbi sul fatto che debbano essere una priorità per qualsiasi azienda, ancor prima dell’impatto ambientale e delle attività di beneficenza: è questo infatti quello che pensa la netta maggioranza degli italiani (61%)

Nel dettaglio, la ricerca ha evidenziato che: il 41% degli intervistati afferma che sarebbe più motivato ad adottare soluzioni di sostenibilità se i propri superiori si impegnassero per primi verso questo tema. Soltanto il 12% ritiene che giornate fuori ufficio per dedicarsi a comportamenti sostenibili siano particolarmente incentivanti.

DIRITTI DEI LAVORATORI, PRIORITA’ – Il 61% degli intervistati ritiene che il rispetto dei diritti dei lavoratori debba essere la priorità di ogni azienda, mentre il 34% crede che al primo posto ci sia l’impatto ambientale. Per quanto riguarda il tema “green”, il 32% vorrebbe che la propria azienda rendesse i processi di produzione più efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale. Per il 17% invece la propria azienda dovrebbe essere attiva in pratiche sostenibili di gestione dei rifiuti.

SALUTE E BENESSERE – Parlando di diritti sul lavoro, il 41% vorrebbe che la propria azienda si impegnasse per tutelare la salute e il benessere dei dipendenti. Il 19% vorrebbe orari di lavoro non eccessivi, il 17% si dichiara interessato alla parità di genere in azienda e solo l’8% è interessato al tema sicurezza.

ISTRUZIONE E AGGIORNAMENTO – In tema di welfare aziendale, oltre a salute e flessibilità degli orari di lavoro, gli italiani vorrebbero che la propria azienda investisse in istruzione e aggiornamento, con corsi specifici per sé e i propri famigliari (25%). Il 10% vorrebbe agevolazioni per le spese legate al tragitto casa-lavoro, mentre solamente il 2% vorrebbe che il proprio datore di lavoro investisse negli hobby dei propri dipendenti.

SOSTENIBILITA’, TEMA CRUCIALE – “Il tema della sostenibilità è ormai cruciale per le aziende: su questo si gioca infatti una buona fetta della loro reputazione”, ha commentato Rob Brouwer, CEO di Jobrapido. “Tematiche come i diritti dei lavoratori o l’impatto ambientale sono sempre più importanti nelle politiche aziendali e sono fondamentali per attirare i candidati giusti. Tra i risultati della nostra ricerca, è interessante sottolineare come gli italiani esigano dal proprio datore un comportamento responsabile e che sia da esempio per tutti i dipendenti, in modo da motivarli ad adottare comportamenti sempre più sostenibili”.