Servizio civile, aperto il bando per 50mila persone

Saranno oltre 50mila i giovani tra i 18 e i 29 anni, sia studenti che lavoratori part time, coinvolti in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all’estero nel 2017. I bandi di quest’anno del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, delle Regioni e province autonome, prevedono infatti la selezione di 47.529 volontari. I ragazzi potranno scegliere tra 1.887 progetti (di cui 94 all’estero) presentati dagli enti inseriti nell’Albo nazionale e tra 2.907 progetti presentati dagli enti iscritti negli Albi regionali e delle provincie autonome.

Il servizio civile prevede un impegno di 24 ore a settimana che saranno retribuiti con 433 euro esentasse e senza contributi e potrà essere svolto anche all’estero.

REQUISITI – Alla selezione possono partecipare tutti i giovani che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non abbiano superato il 28esimo, senza distinzione di sesso, e che alla data di presentazione della domanda siano in possesso della cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici, e non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

COME FARE DOMANDA – Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di Servizio civile. Per consultare l’elenco dei progetti basta andare nella sezione “Progetti” del sito serviziocivile.gov.it.

La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all’ente che realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza del bando, ovvero entro le ore 14 del 26 giugno 2017. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l’esclusione dalla selezione.

Leggi anche:

Boom di richieste per il servizio civile, rimedio contro la disoccupazione

Un anno ben speso: cos’è il Servizio Civile

Servizio civile: chi vi può partecipare