Scuola piloti invita giovani italiani a “studiare” per condurre aerei di Norwegian Airlines

(Teleborsa) – Grazie ad accordo di collaborazione stretto nel 2016 tra Flight Training Europe (FTEJerez) e OSM Aviation, uno dei principali player nella gestione degli equipaggi di volo presente in 18 Paesi, selezionati da OSM più di dieci piloti che hanno ottenuto la loro licenza presso FTEJerez negli ultimi mesi. I cadetti sono stati assunti con la qualifica di primo ufficiale presso Norwegian Airlines, una delle principali compagnie aeree low-cost in Europa. Ora la ricerca di candidati è rivolta con particolare attenzione verso giovani italiani e spagnoli che aspirino a intraprendere la carriera ai comandi di velivoli dell’aviazione commerciale.

Grazie ai successi ottenuti con questo accordo, FTEJerez ha annunciato che nel corrente mese di marzo ha dato inizio al processo di selezione per il nuovo programma patrocinato “OSM/FTEJerez Mentored Cadet Pilot Programme”. Attraverso questo programma OSM e FTEJerez selezioneranno candidati che aspirino a formarsi come piloti di linea, con la ricompensa finale di un posto di lavoro come primo ufficiale sulla flotta di Boeing 737 di Norwegian Airlines. I candidati selezionati cominceranno l’addestramento durante l’autunno 2017, e, alla fine del corso, entreranno nel roster di Norwegian Airlines dopo aver ottenuto l’abilitazione di tipo fornita dalla stessa compagnia.

Seguendo i piani di espansione di Norwegian Airlines in Italia e in Spagna, la compagnia sta cercando cadetti che, possedendo in ogni caso un ottimo livello di inglese, parlino italiano o spagnolo a livello madrelingua o bilingue. Così facendo, il programma è effettivamente il primo nel suo genere con una espressa preferenza per il mercato italiano, offrendo ai futuri piloti di questo Paese una opportunità irrinunciabile.

“Qui in OSM siamo felici di lanciare questo programma in collaborazione con FTEJerez – ha dichiarato Lise Lunding, Direttore della formazione presso OSM Aviation Group – e siamo fermamente convinti che possa offrire l’addestramento di qualità che il nostro cliente principale, Norwegian Airlines, richiede”.

Oscar Sordo, Amministratore delegato di FTEJerez, ha aggiunto: “Siamo estremamente felici che una compagnia dell’importanza di OSM Aviation abbia scelto FTEJerez come scuola ufficiale per formare i futuri comandanti di Norwegian. Sappiamo di avere una grande sfida dinnanzi a noi e la affronteremo con la convinzione di offrire a OSM Aviation e al suo cliente Norwegian Airlines piloti formati con altissimi standard di qualità”.

Norwegian Airlines è presente in Italia presso gli aeroporti di Roma, Catania, Milano, Olbia, Palermo, Pisa, Verona e Venezia.