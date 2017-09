Scuola, occorrono almeno 12 mila assunzioni di personale tecnico-amministrativo

(Teleborsa) – Nuovo allarme sulla carenza del personale ATA nella Scuola., mentre la campagna di assunzioni pianificata dal Miur non copre neanche il turn-over ed i contratti dei supplenti sono sempre “precari” e senza mesi estivi. I sindacati rappresentativi della scuola si limitano a chiedere 6 mila posti in più per il turn-over:, ma l’Anief afferma che ne andavano rivendicati almeno 12 mila.

Continua il silenzio sulla selezione per i Dsga – Direttore dei servizi generali ed amministrativi, lasciando oltre 1.500 posti in reggenza o assegnati ad assistenti amministrativi, per i quali, invece, servirebbero immissioni in ruolo ope legis, visto che in tanti hanno assunto il ruolo superiore per almeno 36 mesi.

Un’altra disposizione anti-assunzioni, questa approvata con la Buona Scuola, è la norma “strozza-supplenze” che a breve vieterà agli Uffici scolastici di sottoscrivere contratti annuali con tutti i precari che, a partire dal 1° settembre 2016, avranno accumulato tre anni di servizio nella scuola pubblica.

“Non si sopporta più quest’atteggiamento ostile al personale ATA con le manovre di spending review dei vari Governi, proseguito due anni fa con il congelamento di migliaia di assunzioni, già accordate dal MEF, per fare spazio ai lavoratori soprannumerari delle province, contro cui avviamo una class action, e che poi non furono mai assunti”, protesta il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico.

“Per non parlare – aggiunge – degli stipendi in assoluto più bassi dell’intera amministrazione pubblica, riservati proprio ad amministrativi, tecnici e ausiliari. Si risparmia a oltranza pure sui precari che operano annualmente: pur lavorando su posti liberi, gli vengono ormai per prassi negate le mensilità di luglio e agosto, salvo rari casi decisi dai dirigenti scolastici per cause di forza maggiore”.