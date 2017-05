Scuola, mobilità nel caos e docenti “storici” in fondo alla graduatoria

(Teleborsa) – E’ di nuovo caos per la mobilità nella scuola: graduatorie definitive interne d’istituto “in palla” con tanti docenti ex precari storici che scivolano in fondo e dovranno cambiare scuola. Molti penalizzati dalla mancata piena considerazione del servizio pre-ruolo.

Secondo il sindacato Anief, dopo la presentazione della domanda per l’individuazione dei soprannumerari, è importante ricorrere al giudice del lavoro, per far riconoscere tutto il servizio dichiarato precedente all’immissione in ruolo e che invece è considerato utile per la mobilità provinciale, interprovinciale e per i passaggi di ruolo.

“Sarebbe bastato che i sindacati rappresentativi della scuola avessero concesso tale possibilità, invece l’hanno negata”, sottolinea iol Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, aggiungendo che “oggi bisogna ricorrere in tribunale, domani, appena vinceremo le prossime elezioni Rsu, cambieremo il contratto”.

“Non presentare ricorso, soccombendo alle valutazioni errate della propria scuola – avverte – significherebbe infatti esporsi a un pericolo non indifferente: ci si potrebbe trovare invischiati nella lotteria dei trasferimenti, finendo pure nel girone infernale degli ambiti territoriali. Perdendo quindi pure la titolarità su cattedra”.