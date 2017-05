Scuola, graduatorie beffa per molti docenti che rischiano il posto

(Teleborsa) – E’ di nuovo allarme sulle graduatorie d’Istituto, con il rischio che tanti docenti perdano il posto di lavoro.

Tali graduatorie scolastiche, infatti, si stanno spesso rivelando non corrette, col risultato che tanti insegnanti di ruolo sono scivolati in fondo e presto diventeranno soprannumerari, con il rischio di partecipare anche loro alla lotteria dei trasferimenti su altre sedi e finire nel girone infernale degli ambiti territoriali.

L’Allarme arriva dal giovane sindacato della scuola Anief, che ha anche attivato una serie di preadesioni ai ricorsi, con azioni legali mirate, per opporsi ad una serie di “ingiuste discriminazioni”.

“La situazione si è complicata con gli accorpamenti forzati delle classi di concorso, che renderanno i docenti, anche quelli di ruolo da decenni, dei formatori jolly e transumanti”, rimarca il presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo che “quest’anno diventa particolarmente importante non perdere terreno in graduatoria, per via di mancate assegnazioni di punti, in modo da non essere individuati perdenti posto”.