Scuola e sostegno: il Miur esclude i docenti idonei all’accesso diretto, partono i ricorsi

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di escludere dall’accesso diretto al TFA (tirocinio formativo attivo) specializzante per il sostegno agli alunni disabili, tutti i docenti risultati idonei all’ultima selezione e che non hanno avuto modo di svolgerlo.

Per il sindacato della scuola, Anief, “rimane un mistero, perché l’amministrazione vuole negare loro la possibilità di iscrizione ai corsi in soprannumero, dopo che questi docenti sono risultati idonei alla precedente selezione e ritrovati in posizione di graduatoria successiva all’ultimo iscritto”.

Secondo i legali Anief, tali determinazioni – che negano l’iscrizione automatica al corso TFA sostegno, previa domanda, senza doversi sottoporre alla prova preselettiva – risultano palesemente illegittime. “Il nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ha già avviato le procedure per aderire al ricorso e per permettere a tutti i candidati docenti, già abilitati e risultati in precedenza idonei, di ottenere l’accesso diretto all’imminente secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo per il sostegno agli allievi con disabilità o limiti di apprendimento certificato”.

Il Miur – conclude il sindacalista – “farebbe bene a rivedere, con il prossimo bando di avvio dello stesso concorso TFA sostegno, l’errore presente nel decreto n. 948. In caso contrario, dovrà spiegare ai giudici i motivi di quella esclusione illogica”.