Scuola, dopo il via libera a 58 mila nuove assunzioni è già polemica

(Teleborsa) – Le immissioni in ruolo volgono ormai al termine, sebbene il Miur abbia cambiato più volte la tempistica, considerati i ritardi di alcuni Uffici periferici. Ma è già polemica: a Milano un posto su sei rimane scoperto dopo le assunzioni per il mancato aggiornamento e inserimento nelle Gae. Per il personale Ata non viene coperta neanche la metà del turn over, per non parlare dell’organico di fatto. Restano scoperte più di mille presidenze nonostante i ricorsi pendenti da poter sanare. Semaforo rosso per i Dsga con più di 1.700 nuove reggenze. Soltanto un posto vacante su dieci assegnato agli educatori.

“Altro che trionfo – dichiara stupito Marcello Pacifico, presidente Anief -. La precarietà rimane un male endemico della scuola italiana, vuoi perché non viene coperto neanche il turn over come per il personale Ata (assunzioni comunque sbloccate grazie alla class action promossa da Anief al Tar Lazio a cui chiederemo il raddoppio delle nomine) o non viene trasformato tutto l’organico di fatto in diritto (al di là della costituzione di cattedre orarie dagli spezzoni) o ancora perché il Miur si ostina a non aggiornare le graduatorie ad esaurimento, laddove le stesse sono esaurite e non consente al personale abilitato di poter essere assunto nei ruoli dello Stato dopo averlo formato a sue spese”.

Nel frattempo – conclude Pacifico – i precari ricorreranno con Anief per ottenere risarcimenti, scatti di anzianità e mensilità estive, e il contenzioso al tribunale amministrativo continuerà il suo corso.