Scuola, decreti illegittimi al via i rimborsi per docenti e ATA

(Teleborsa) – Si è tenuto a Roma sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre, presso l’Hotel Hilton a Roma, il Congresso nazionale dell’ANIEF, a margine del convegno abbiamo intervistato il presidente del giovane sindacato della scuola, Marcello Pacifico.

Secondo il presidente Pacifico dopo anni ci si rende conto che i decreti di ricostruzione di carriera sono tutti illegittimi, infatti sono già diverse le corti di appello che hanno dato ragione al sindacato Anief proprio su questo tema.

Fa sapere Pacifico che tutto il periodo pre ruolo deve essere valutato e questo vale sia per il personale docente, sia per quello ATA e quindi invita questi ultimi a non lasciar perdere e ad richiedere una consulenza per sapere quanti soldi effettivamente hanno perso e quanti ne potrebbero recuperare per la prosecuzione della carriera.

“E’ importante richiedere la ricostruzione per intero di tutto il periodo di servizio pre ruolo se si è svolto per più di 4 anni” fa sapere il presidente “questa è la nuova frontiera per il personale di ruolo, esortiamo tutti quelli assunti negli ultimi 15 anni, che sono più di 450 mila la metà del personale in servizio attualmente, a richiedere il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di pre ruolo, la Cassazione ha detto di sì, è ora di agire”.