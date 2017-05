Scuola, cambia la chiamata diretta degli insegnanti. Collegi docenti daranno indicazioni

(Teleborsa) – A distanza di un anno dalla prima versione, cambia faccia la chiamata diretta degli insegnanti neo-assunti o di ruolo che finiscono su ambito territoriale: i presidi si accingono a operare a un nuovo modello operativo, meno legato alle loro scelte e più derivante dalle indicazioni del Collegio dei docenti. Le novità, che proprio in questi giorni stanno per essere accolte formalmente dalle scuole, derivano dalla necessità di approvare “una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale”. La disposizione è contenuta in una nota del Nota MIUR e pubblicata a seguito del CCNI firmato con le organizzazioni sindacali l’11 aprile scorso.

Una volta che i docenti avranno fornito le loro indicazioni, sarà poi cura del dirigente scolastico stabilire i criteri, individuati, ha scritto ancora il MIUR nella Nota ufficiale.



Marcello Pacifico, Presidente nazionale del sindacato della scuola Anief ricorda anche “che a breve tutto questo meccanismo potrebbe essere vanificato dal ricorso Anief contro la formula della chiamata diretta: le nostre doglianze, basate su rilievi di legittimità costituzionale, sono state discusse in udienza pubblica presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Per il nostro giovane sindacato, infatti, l’anzianità di servizio dovrebbe avere un peso notevole nella scelta del nuovo insegnante da assumere dagli ambiti territoriali: il fatto che il Collegio possa esprimersi, rappresenta solo un piccolo passo in avanti, ma non è certo la soluzione. Al massimo può configurarsi come un contentino. L’unico vero criterio per selezionare il personale della scuola, come di tutto il pubblico impiego, rimane sempre quello del merito oggettivo, che non può prescindere dal punteggio assegnato a ogni lavoratore attraverso l’esame dei suoi titoli acquisiti e servizi svolti. Per questi motivi – conclude il sindacalista – per noi la chiamata diretta rimane illogica e incostituzionale”.