Scuola: assegnazioni provvisorie, incontro decisivo con i sindacati

(Teleborsa) – Oggi, 5 giugno, Miur e sindacati rappresentativi si incontreranno per arrivare alla stipula del contratto su utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del prossimo anno scolastico. Su quest’ultime c’è molta attesa tra il personale docente assunto negli ultimi anni, perché “si teme che il testo definitivo non conterrà la deroga al vincolo triennale di permanenza” nella provincia di assunzione per i neo immessi in ruolo, anche in presenza di effettive esigenze familiari.

L’intenzione dell’amministrazione centrale, spiega il sindacato della scuola, Anief, è quella di non confermare il punto di mediazione introdotto lo scorso anno per “limitare i danni dovuti all’assurda decisione di assumere decine di migliaia di docenti” fuori provincia: anche perché “al ricatto dell’immissione in ruolo in cambio della disponibilità a raggiungere qualsiasi scuola su territorio nazionale”, ha fatto seguito l’algoritmo impazzito che ha “costretto tanti insegnanti a prendere servizio a centinaia di chilometri da casa” pur in presenza di posti liberi in istituti molto più vicini.

Da qui la decisione, nel 2016, di aprire all’assegnazione provvisoria a tutti. Che ora, però, viene meno.

Il giovane sindacato della scuola, ha già fatto sapere di voler “ricorrere in tribunale qualora il contratto non dovesse contenere la deroga al blocco triennale”. Si tratta, infatti, di una “disposizione indispensabile per calmierare gli effetti disastrosi degli ambiti territoriale e dei trasferimenti errati”.

“Ci sono migliaia di docenti spediti in scuole lontanissime da casa: è stato un errore palese, che il Governo ha pagato a caro prezzo – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – inimicandosi praticamente tutto il mondo della scuola. Anche per la contemporanea approvazione di norme sbagliate, come l’introduzione della chiamata diretta e del merito professionale, sempre più rivolto a pochi dipendenti e dimenticando intere categorie come lo stesso personale Ata e gli educatori”.